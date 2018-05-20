В ходе реставрации павильона на ВДНХ нашли фрагменты неизвестной картины

В ходе работ по реставрации павильона ВДНХ «Центральный» были обнаружены фрагменты живописи неизвестного автора. Об этом в своем твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В «Центральном», одном из самых красивых павильонов ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая», — написал Собянин.

К сообщению он также прикрепил фотографию картины. По его словам, в ближайшее время будет определена дата создания произведения и имя автора. После этого будет определена судьба картины Александра Герасимова, изображающей делегатов II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, висевшей на месте изображения.