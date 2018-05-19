В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки», сообщается в твиттере конкурса.

Отмечается, что гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм «Черный клановец», а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм «Капернаум». Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине «Холодная война».

Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков после премьеры на Каннском кинофестивале.