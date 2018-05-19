Рома Зверь получил приз в Каннах за музыку к фильму Серебренникова

Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) опубликовал в своем инстаграме фотографию с музыкальным призом Каннского кинофестиваля за музыку к фильму режиссера Кирилла Серебренникова о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

«Победа!», - подписал Билык фотографию.

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Под фотографией он также разместил хэштег, призывающий освободить Серебренникова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не писал ответ организаторам Каннского кинофестиваля по поводу невозможности участия в мероприятии режиссера киноленты «Лето» Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 133 млн рублей и находится под домашним арестом.