Суд арестовал второго фигуранта дела о хищениях при реконструкции Эрмитажа

Басманный суд Москвы принял решение об аресте второго фигуранта по делу о хищениях при реконструкции зданий Эрмитажа — Никиты Колесникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Колесникова. Данная мера пресечения избрана сроком до 16 июля 2018 года», — сказала Царева.

Ранее сообщалось, что суд арестовал по делу о хищениях при реконструкции Эрмитажа бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Пирумову в ходе заседания стало плохо, после оказания медицинской помощи суд продолжился.