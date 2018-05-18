Ди Каприо сыграет президента США у Спилберга

Леонардо Ди Каприо сыграет 18-го президента США Улисса Гранта в байопике Стивена Спилберга, сообщает The Hollywood Reporter.

В последний раз Ди Каприо и Спилберг работали вместе над картиной 2002 года «Поймай меня, если сможешь». В новом фильме Ди Каприо выступит и продюсером — его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова. Фильм снимут на студии Lionsgate.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. У Стивена Спилберга сейчас много планов: в следующем году он намерен снять новую картину о приключениях Индианы Джонса, также он собирается приступить к производству ремейка «Вестсайдской истории». Кроме того, Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм — «Черного ястреба» по мотивам комиксов DC Comics.

Леонардо Ди Каприо сейчас собирается сниматься у Квентина Тарантино в ленте «Однажды в Голливуде» вместе с Марго Робби и Брэдом Питтом.