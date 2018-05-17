Стала известна дата похорон Елены Греминой

Похороны руководителя «Театра.doc» Елены Греминой назначены в субботу, 19 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

Источник в театре также предполагает, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище, где похоронен супруг Елены Греминой Михаил Угаров. В театре подчеркнули, что спектакли в театре из-за траура отменены не будут.

«Все средства от сбора пойдут семье Елены Анатольевны. Зрители — наша главная поддержка. «Театр.doc» мы сохраним любой ценой», — говорится в фейсбуке театра. Также на странице рассказали, что отпевание и прощание с Еленой Греминой пройдет 19 мая в 13:30 в Храме Живоначальной Троицы в Хохлах.

Руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни 16 мая, всего через шесть недель после смерти своего супруга — режиссера и худрука театра Михаила Угарова.