Экс-замминистра культуры Пирумов задержан за хищения в Эрмитаже

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов вновь задержан в связи с уголовным делом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Пирумова подозревают в хищении 450 млн руб. при строительстве зданий «Государственного Эрмитажа». Следователи также задержали по этому делу руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.

Еще одним фигурантом дела стал экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, ранее наряду с Пирумовым фигурировавший в «деле реставраторов».

Фигурантов дела подозревают в организации заключения государственного контракта без реального намерения его исполнить и переводе денежных средств в подконтрольные организации.

Ранее сообщалось, что Пирумов был приговорен Мосгорсудом к 1,5 годам колонии по «делу реставраторов» со штрафом 1 млн руб. Также Пирумова лишили медали ордена «За заслуги перед отечеством 2 степени».