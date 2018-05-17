Биньямин Нетаньяху сплясал танец курочки с победительницей «Евровидения»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай исполнил прославивший девушку на весь мир «танец курочки».

Певица впервые показала специфические движения руками на конкурсе в Лиссабоне во время исполнения песни Toy, принесшей ей победу. Во время визита к премьер-министру и его супруге Саре она обучила танцу и Нетаньяху, опубликовавшего веселое видео у себя в соцсетях.

Реклама

«Как весело встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все любим вас, вы заставили страну гордиться собой», — написал Нетаньяху в твиттере.

Также Нетта подарила премьер-министру и его жене по леденцу на палочке в виде курицы.

Ранее более 18 тыс. исландцев подписали онлайн-петицию о бойкоте страной международного песенного конкурс «Евровидение» в следующем году в знак протеста против палестино-израильского конфликта.