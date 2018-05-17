Суд отложил заседание о продлении домашнего ареста экс-директору «Седьмой студии»

Отложено рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока домашнего ареста бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, сообщает РИА «Новости». Мосгорсуд перенес заседание на 21 мая.

Юрия Итина в числе других фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках осуществления культурных проектов «Седьмой студии».

Реклама

Ранее адвокат Итина на судебном заседании ходатайствовал об отложении процесса, поскольку суд ещё не рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста от 18 апреля до 23 мая. Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом 21 мая в 11:30.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования хищений денег, выделенных «Седьмой студии» на развитие современного искусства в рамках проекта «Платформа».

В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им «Седьмой студии». В СИЗО была отправлена бывший бухгалтер Нина Масляева (она позже дала показания против других фигурантов и была переведена под домашний арест), гендиректор студии Юрий Итин тогда же был помещен под домашний арест. Позже в СИЗО отправился экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренниковв поместили под домашний арест, как и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова объявлена в международный розыск. Кроме Масляевой, никто из фигурантов вину не признает.

Алексей Малобродский накануне был отпущен под подписку о невыезде. Этому решению следствия предшествовало значительное ухудшение здоровья Малобродского.