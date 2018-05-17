Элтон Джон выступит на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Британский певец и композитор Элтон Джон выступит на свадьбе американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Источники не уточнили, собирается ли Элтон Джон выступить в церкви или во время вечернего приема.

В издании отмечают, что Элтон Джон был «невероятно» близким другом погибшей в 1997 году принцессы Дианы. Также он оказывал поддержку принцу Гарри и принцу Уильяму после смерти принцессы.

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На похоронах принцессы Дианы он исполнил песню Candle in the Wind.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл переночуют в разных гостиницах в канун своей свадьбы.