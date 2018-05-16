Критики тепло приняли фильм о Хане Соло

Кинокритикам понравился фильм Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», представленный накануне на Каннском кинофестивале, сообщает Reuters.

Картина студии Disney о приключениях одного из самых популярных персонажей вселенной «Звездных войн» в первый же день после премьеры получила 71% положительных оценок критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Картину хвалят за уважение к оригинальной серии и удачный выбор актера на главной роли.

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Фильм непросто дошел до громкой премьеры. Начинавшие его снимать режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер были уволены в середине съемок, и Рону Ховарду пришлось переснимать множество масштабных сцен космического боевика.

Харрисон Форд играл Хана Соло в киноэпопее «Звездные войны» с 1977 года. В показанном в Каннах приквеле роль молодого Хана Соло досталась Олдену Эренрайку.