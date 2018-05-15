NYT: умер Том Вулф

Американский писатель, считающийся одним из основателей «новой журналистики», Том Вулф умер в возрасте 87 лет, пишет New York Times.

По словам литературного агента писателя, Вулф умер в одной из больниц Нью-Йорка, куда он ранее был доставлен с инфекцией.

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Том Вулф прославился романом «Костры амбиций», который критики отметили за описание нью-йоркской системы правосудия и обзор социального и расового разделения в урбанизированном сообществе.

Он также приобрел известность документальной книгой «Электропрохладительный кислотный тест», в которой он описал жизнь автора «Пролетая над кукушкиным гнездом» и субкультуры, сформировавшейся вокруг него.