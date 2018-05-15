Умер бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста

Бывший супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста умер в одной из больниц Санкт-Петербурга, где проходил плановое обследование.

Как рассказала семья Капусты изданию «Собеседник», в госпитале у него развилось инфекционное воспаление легких. Мужчина был переведен в реанимацию, а в ночь на 15 мая скончался.

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Игорь Капуста и Ирина Аллегрова не поддерживали общение в последние годы, хотя экс-супруг пытался обратиться к ней через ток-шоу.

В 2012 году Капусту задержали по статье «Перевозка наркотических средств». В колонии строгого режима мужчина провел пять лет. Семья считает, что мужчина был осужден несправедливо, а проблемы с легкими у Игоря Капусты начались именно в заключении.