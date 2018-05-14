Французский шансонье Шарль Азнавур выписан из больницы. Об этом сообщает France Info.

Двумя днями ранее сообщалось, что Азнавур был экстренно госпитализирован во Франции из-за перелома руки. 93-летний артист упал у себя дома на юго-востоке Франции и сломал руку.

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Врачи отмечали, что у Азнавура трещина в плечевой кости, его жизни ничего не угрожает.

Врачи наложили шину на левое плечо шансонье. Азнавур должен будет носить ее до конца мая.

В апреле этого года шансонье был госпитализирован репетиции концерта в Петербурге.