Шарль Азнавур выписан из больницы
Французский шансонье Шарль Азнавур выписан из больницы. Об этом сообщает France Info.
Двумя днями ранее сообщалось, что Азнавур был экстренно госпитализирован во Франции из-за перелома руки. 93-летний артист упал у себя дома на юго-востоке Франции и сломал руку.
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Врачи отмечали, что у Азнавура трещина в плечевой кости, его жизни ничего не угрожает.
Врачи наложили шину на левое плечо шансонье. Азнавур должен будет носить ее до конца мая.
В апреле этого года шансонье был госпитализирован репетиции концерта в Петербурге.