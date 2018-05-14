Британская участница «Евровидения» рассказала о полученных во время выступления травмах

Британская участница «Евровидения» SuRie рассказала о травмах, полученных во время нападения мужчины прямо на сцене во время прямого эфира конкурса, сообщает NME.

Протестующий мужчина вырвал у нее из рук микрофон, сбив с ног, после чего был арестован.

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«У меня есть пара синяков и ссадин. Но я в порядке», — заверила певица поклонников, появившись в эфире передачи This Morning. По словам SuRie, она не боялась. «Он на несколько секунд вырвал микрофон, но песня продолжалась бэк-вокалисты пели, зал подпевал. Я увидела микрофон на полу и подумала — так, это мой, песню я закончу», — вспоминает SuRie.

После инцидента исполнительнице предложили перепеть песню, но британская делегация отказалась, посчитав, что номер все равно получился хорошо. Ранее этот же мужчина пытался срывать аналогичные мероприятия, проходящие в прямом эфире, включая финал шоу «Голос».