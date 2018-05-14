Дэймон Албарн забыл новый альбом Gorillaz в такси

Музыкант Дэймон Албарн чуть не потерял ноутбук с мастер-копией нового альбома своего проекта Gorillaz на заднем сиденье такси, пишет NME.

Лидер Blur забыл ноутбук в машине, возвращаясь с вечеринки в лондонском клубе Groucho.

«Это была катастрофа. Дэймон держит под контролем все, в случае с Gorillaz это не просто аудио, но и дорогостоящее видео. Содержание этого ноутбука бесценно», — делится анонимный источник.

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К счастью для музыкантов, таксист оказался честным и сразу вернул пропажу, позвонив Албарну.

Также инсайдер рассказал, что новый альбом Gorillaz выйдет уже в этом году и будет иметь строгий политический оттенок: в песнях Албарн затрагивает болезненную для него тему Брекзита.

Предыдущий, пятый номерной альбом Gorillaz под названием Humanz вышел в 2017 году после семилетнего «молчания» группы.