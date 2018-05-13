Нетаньяху назвал место проведения следующего «Евровидения»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующем году «Евровидение» пройдет в Иерусалиме. Об этом он написал в твиттере.

Победительницей «Евровидения-2018» стала певица Нетта из Израиля. По правилам конкурса, в следующем году песенный конкурс будет проводиться в стране, артист которой одержал победу.

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«Ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!» — написал Нетаньяху.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию международного конкурса.