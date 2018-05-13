Самойлова поздравила израильскую певицу с победой на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», поздравила конкурсантку из Израиля Нетту Барзилай с победой в конкурсе. Об этом она написала в своим инстаграме.

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!», — заявила Самойлова.

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Ранее сообщалось, что выступающая от Израиля певица Нетта Барзилай победила в финале конкурса «Евровидение-2018», который прошел в Лиссабоне.

11 мая стало известно, что по итогам второго полуфинала «Евровидения-2018» российская участница Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.