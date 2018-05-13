Победительницей «Евровидения» стала израильская певица

Выступающая от Израиля певица Нетта Барзилай победила в финале конкурса «Евровидение-2018», который прошел в Лиссабоне. Прямую трансляцию шоу провел Первый канал.

Барзилай исполняла песню «Toy» («Игрушка»). Она набрала 529 баллов, на втором месте — Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — он набрал 342 балла.

Реклама

В рамках подведения итогов голосования сначала были названы баллы от жюри, а после — результаты голосования зрителей.

Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая на арене Altice.

Ранее сообщалось, что во время финала конкурса «Евровидение» неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании.