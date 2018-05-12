Во Франции госпитализировали Шарля Азнавура

Французский шансонье Шарль Азнавур экстренно госпитализирован во Франции из-за перелома руки, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно информации телеканала, 93-летний артист упал у себя дома на юго-востоке Франции и сломал руку. Врачи заявили, что у Азнавура трещина в плечевой кости, его жизни ничего не угрожает.

В апреле Азнавур был госпитализирован после репетиции концерта в Санкт-Петербурге. Его состояние нормализовалось после возвращения домой, концерты в России были перенесены на следующий сезон.