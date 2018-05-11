Дмитрий Маликов выразил соболезнования в связи со смертью Альперина

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Певец Дмитрий Маликов в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью участника джазового коллектива Moscow Art Trio пианиста Михаила Альперина.

«Михаил Альперин умер .. Очень жалко. Хороший музыкант. 62 года ему было всего.. Я использовал его сэмплы с тувинским пением и болгарским хором в пьесе «Рикошет» из альбома «Страх полета», — написал Маликов.

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Он также прикрепил к сообщению свой альбом 1997 года «Страх полета», на котором звучит игра Альперина, в память о музыканте.

В 1983–1984 годах Альперин играл в ансамбле «Арсенал» джазмена Алексея Козлова, в 1984–1985 годах — в дуэте с саксофонистом Симоном Ширманом, а затем в Moscow Art Trio. В 1990 году дуэт Альперина и Аркадия Шилклопера (валторна) стал первой российской группой, которую издали на знаменитом лейбле ECM Records.

С 1991 года музыкант постоянно жил в Осло, преподавал в Норвежской музыкальной академии, выпускал альбомы, а также принимал участие в международных джазовых фестивалях в разных странах.