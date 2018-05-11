Умерла Мария Шверубович

Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова в своем фейсбуке сообщила о смерти на 69-м году актрисы Марии Шверубович.

Она также написала, что 13 мая пройдет отпевание Шверубович в Аксиньино. Причины смерти не называются.

Мария Шверубович, дочь актера Василия Качалова и супруга театроведа, педагога, ректора Высшего театрального училища им. Щепкина Бориса Любимова родилась 22 августа 1949 года, она закончила школу-студию МХАТ в 1970 году, после чего работала актрисой Московского театра «Современник». Она известна своими ролями в спектаклях «С любимыми не расставайтесь», «Валентин и Валентина», «Белоснежка и семь гномов», «Погода на завтра».