Умер пианист и композитор Михаил Альперин

Музыкант Андрей Кондаков на своей странице в фейсбуке сообщил о смерти пианиста и композитора Михаила Альперина.

«Сегодня не стало Миши Альперина <...> Дорогой Миша! Любим тебя! Ты с нами!», — написал Кондаков.

В 1983–1984 годах Альперин играл в ансамбле «Арсенал» джазмена Алексея Козлова, в 1984–1985 годах — в дуэте с саксофонистом Симоном Ширманом, а затем в Moscow Art Trio. В 1990 году дуэт Альперина и Аркадия Шилклопера (валторна) стал первой российской группой, которую издали на знаменитом лейбле ECM Records.

С 1991 года музыкант постоянно жил в Осло, преподавал в Норвежской музыкальной академии, выпускал альбомы, а также принимал участие в международных джазовых фестивалях в разных странах.