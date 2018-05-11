Агутин: нужно было брать серьезного вокалиста на «Евровидение»

Певец Леонид Агутин заявил, что Юлии Самойловой не хватило вокальных данных, чтобы выйти в финал конкурса «Евровидение», передает РИА «Новости».

«Это сразу было понятно [что Россия не выйдет финал]. У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста», — сказал Агутин.

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Также он отметил, что результат не стоит воспринимать серьезно, так как ежегодно в мире создается множество «замечательных» песен, которые не попадают на «Евровидение».

Ранее дизайнер по вокалу Вероника Воршип заявила, что у Самойловой не получилось сплотить и вдохновить людей.