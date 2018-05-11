Звезда «Фантастических тварей» сыграет молодого Сальвадора Дали

Звезда «Лиги справедливости» и картины «Фантастические твари и где они обитают» Эзра Миллер сыграет молодого художника Сальвадора Дали в байопике Мэри Харрон, пишет Deadline.

В фильме «Земля Дали» Миллер предстанет в образе испанского сюрреалиста, в череде флэшбэков возвращающегося к событиям своей молодости.

Реклама

Действие картины развернется в Нью-Йорке и Испании 1973 года. Повествование будет вестись от лица молодого работника галереи Джеймса (Фрэнк Диллэйн), который помогает Дали в подготовке большого шоу. Джеймс надеется разузнать секреты мастерства Дали, но вместо этого попадает в круговорот богемных вечеринок и личных драм.

Ранее стало известно, что в основной сюжетной линии Сальвадора Дали будет играть Бен Кингсли.