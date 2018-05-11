Жена Харви Вайнштейна: я влюбилась в харизматичного, умного, щедрого мужчину

Супруга продюсера Харви Вайнштейна, дизайнер одежды Джорджина Чапман, дала свое первое интервью со времени разгоревшегося в прошлом году вокруг ее экс-возлюбленного сексуального скандала. Тогда десятки женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях, он был уволен из собственной компании и помещен на лечение.

Чапман провела в браке с Вайнштейном 10 лет. После скандала она ушла от мужа и полгода хранила молчание. Сейчас она призналась, что чувствует себя униженной и разбитой.

Реклама

«Отчасти я была такой чудовищно наивной, очень наивной. Когда-то я влюбилась в харизматичного, умного, щедрого мужчину», — цитирует Independent беседу женщины с главой американского Vogue Анной Винтур.

Джорджину Чапман все еще разрывают противоречивые чувства. «Бывает, я в ярости, бывает, растеряна, бывает, не верю в произошедшее. А иногда просто плачу о своих детях. Какими будут их жизни? Что скажут им люди?» — говорит модельер.

В браке с Вайнштейном Чапман родила двоих детей: их дочери Индии сейчас семь лет, а сыну Дэшилу пять. Бракоразводный процесс пока не завершен.

Ранее актриса и звезда саги «Мстители» Скарлетт Йоханссон первой из звезд за долгое время вышла в свет в платье бренда Marchesa, принадлежащего Джорджине Чапман.