Собянин рассказал о местонахождении Малобродского
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится под наблюдением врачей в больнице. Об этом он написал в твиттере.
«Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра», находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана», — написал Собянин.
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Днем 10 мая Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.
Сообщалось, что у него диагностировали инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, осложнившуюся сердечной недостаточностью.