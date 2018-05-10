Умер Матвей Шерлинг

Известный 18-летний саксофонист Матвей Шерлинг найден мертвым в Москве, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным телеканала, Матвея Шерлинга нашли в одной из комнат его квартиры. Помочь ему медики уже ничем не могли.

Как отмечается, «тревогу» поднял отец саксофониста. Мужчина не смог дозвониться до сына, а дверь в квартиру никто не открывал.

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Источники телеканала отмечают, что Шерлинг мог умереть от тяжелого отравления.

Матвей Шерлинг родился 13 октября 1999 года. В 8 лет он стал Лауреатом I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer-детям 2010» в двух номинациях – «Классический саксофон» и «Джазовый саксофон». Также молодой человек стал лауреат Гран При Второго международного конкурса имена Джорджа Гершвина (Нью-Йорк, США).