Екатерина Андреева вернется в кресло ведущей программы «Время»

Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов прекратит вести выпуски программы «Время» в московском часовом поясе, сообщает «Коммерсант».

Клейменов замещал Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева на время тестирования новой студии передачи.

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«Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение»,— поделился Клейменов в своем последнем эфире «Времени».

Екатерина Андреева вела программу «Время» с 1997 года и перестала выпускать ее для европейской части России с конца февраля. Вместе с Виталием Елисеевым она вела программы, вещавшие по будням на Дальний Восток.