Фильм Серебренникова встретили овациями в Каннах

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который в данный момент находится в России под домашним арестом, встретили овациями на мировой премьере на Каннском кинофестивале, передает РИА «Новости».

Сообщается, что после финальных титров посетители фестиваля встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма.

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Ранее стало известно, что фильм «Лето» выйдет в отечественный прокат 7 июня. Сюжет картины основан на истории отношений лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко (Рома Зверь), его жены Натальи (Ирина Старшенбаум) и фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя (Тео Ю). В фильме прозвучат песни Науменко и Цоя.

Также ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест Серебренникова до 19 июля 2018 года.