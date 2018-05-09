Элтон Джон рассказал о предупреждении для Эда Ширана

Сэр Элтон Джон рассказал, что предупредил своего друга, певца Эда Ширана о том, что слава последнего «не будет длиться вечно». Об этом сообщает Evening Standard.

«У меня был здравый смысл, чтобы понять, что я не буду номером 1 вечно. Я знал, что кто-то другой возьмет верх...Эд пройдет через это, и мы об этом говорили. Я сказал: «Придет время, когда это не будет происходить каждый раз, и ты должен это принять», — заявил Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что Ширан и Леди Гага примут участие в записи альбома для Элтона Джона.