Питер Капальди сыграет в «Дэвиде Копперфильде» у режиссера «Смерти Сталина»

Шотландский режиссер Армандо Ианнуччи продолжает набор актеров в свой новый проект «Дэвид Копперфильд» по автобиографическому роману Чарльза Диккенса, пишет The Hollywood Reporter.

Стало известно, что одного из главных героев — бедного и оптимистичного мистера Микобера, приютившего Копперфильда в детстве и обреченного на долговую тюрьму — сыграет звезда «Доктора Кто» Питер Капальди.

Реклама

Ранее к актерскому составу картины присоединились Дев Пател, Тильда Суинтон, Хью Лори и Бен Уишоу.

Армандо Ианнуччи, в прошлом году снявший широко обсуждавшуюся в России комедию «Смерть Сталина», намерен на этой неделе активно продавать свой проект потенциальным покупателям в Каннах.