Питер Капальди сыграет в «Дэвиде Копперфильде» у режиссера «Смерти Сталина»
Шотландский режиссер Армандо Ианнуччи продолжает набор актеров в свой новый проект «Дэвид Копперфильд» по автобиографическому роману Чарльза Диккенса, пишет The Hollywood Reporter.
Стало известно, что одного из главных героев — бедного и оптимистичного мистера Микобера, приютившего Копперфильда в детстве и обреченного на долговую тюрьму — сыграет звезда «Доктора Кто» Питер Капальди.
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Ранее к актерскому составу картины присоединились Дев Пател, Тильда Суинтон, Хью Лори и Бен Уишоу.
Армандо Ианнуччи, в прошлом году снявший широко обсуждавшуюся в России комедию «Смерть Сталина», намерен на этой неделе активно продавать свой проект потенциальным покупателям в Каннах.
Look! pic.twitter.com/0AKEpgWcWj— Armando Iannucci (@Aiannucci) 8 мая 2018 г.