Умерла певица Моран

Бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс) на 58-м году жизни в Брюсселе, сообщает «Би-би-си».

Тело певицы было найдено в ее квартире в коммуне Схарбек. Причины смерти пока не называются, случаем занимается брюссельская полиция.

Моран ушла со сцены в 2016 году из-за проблем со связками и была наставницей в вокальном шоу талантов Nouvelle Star. Однако буквально на минувших выходных певица вернулась к живым выступлениям, приняв участие в трибьют-концерте, посвященном Жаку Брелю.

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У себя в фейсбуке Моран обещала выпустить новый альбом осенью и делилась новыми записями, а ее представители говорили о туре, который должен был пройти в 2019 году.

Клодин Люйпертс начала карьеру в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом Danser.