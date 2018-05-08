Шарлиз Терон анонсировала сиквел «Взрывной блондинки»

Актриса Шарлиз Терон на шоу Watch What Happens Live сказала, что не сыграет женский вариант Джеймса Бонда, но вернется на экраны в продолжении фильма «Взрывная блондинка».

Ранее актер Крис Хемсворт поделился мнением, что Терон была бы идеальной женщиной-Бондом. Это мнение Шарлиз посчитала льстящим ей, однако сообщила, что ни в чем подобном сейчас не снимается, зато занята в сиквеле «Взрывной блондинки», который сейчас находится на стадии разработки.

Фильм Дэвида Лейтча о супершпионке Лоррейн Бротон, вышедший на экраны в 2017 году, собрал в мировом прокате $95 млн. Сейчас к российской премьере готовится другая картина Лейтча — супергеройский комедийный боевик «Дедпул 2».