Шарлиз Терон анонсировала сиквел «Взрывной блондинки»

Кадр из фильма «Взрывная блондинка» (2017) Focus Features

Актриса Шарлиз Терон на шоу Watch What Happens Live сказала, что не сыграет женский вариант Джеймса Бонда, но вернется на экраны в продолжении фильма «Взрывная блондинка».

Ранее актер Крис Хемсворт поделился мнением, что Терон была бы идеальной женщиной-Бондом. Это мнение Шарлиз посчитала льстящим ей, однако сообщила, что ни в чем подобном сейчас не снимается, зато занята в сиквеле «Взрывной блондинки», который сейчас находится на стадии разработки.

Фильм Дэвида Лейтча о супершпионке Лоррейн Бротон, вышедший на экраны в 2017 году, собрал в мировом прокате $95 млн. Сейчас к российской премьере готовится другая картина Лейтча — супергеройский комедийный боевик «Дедпул 2».