Четверо писателей официально покинули Шведскую академию из-за секс-скандала

Шведская академия, ответственная за вручение Нобелевской премии по литературе, удовлетворила просьбы четырех писателей о выходе из ее состава, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Шведская академия хотела бы сообщить, что Лотта Лотасс, Клас Эстергрен и Сара Стридсберг обратились с заявлением о выходе и эта просьба удовлетворена. Удовлетворено и заявление Черстин Экман», — сообщили в Академии.

Ранее Академия приняла практически беспрецедентное решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, перенеся церемонию на 2019 год. На этот шаг академикам пришлось пойти ради спасения репутации премии. Фотографа Жан-Клода Арно, супруга одной из членов Академии, обвинили в сексуальных домогательствах и непосредственном влиянии на судьбу премии.