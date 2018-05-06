Стала известна причина смерти директора «Машины времени»

Бывший директор-администратор российских рок-групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов умер на 66-м году жизни после продолжительной борьбы с раком, заявил пресс-секретарь групп Антон Чернин, передает РИА «Новости».

«Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология», — сказал Чернин.

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Владимир Сапунов родился в городе Краснослободске в 1953 году. В конце 1960-х он играл вместе со своим младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы».

В 1993 году он начал руководить группой «Воскресение», а в следующем году также занялся руководством «Машины времени».

Его песня «На паре крыл», которую он сочинил в 1976 году, вошла в альбом 2009 года «Машины не парковать», двенадцатый студийный альбом «Машины времени».