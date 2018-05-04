Путин поздравил с юбилеем художника Михаила Шемякина

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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием художника, скульптора, лауреата Государственной премии Михаила Шемякина.

Путин назвал Шемякина человеком яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии, а также отметил, что художник никогда не шел легким путем.

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«Широта интересов, тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют вам много и плодотворно трудиться, оставаться одним из наиболее востребованных художников современности», — написал президент в поздравительной телеграмме, пожелав художнику здоровья и успехов.

Среди самых известных работ Шемякина — монумент Петру I, памятники жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям в Санкт-Петербурге. Его «Богиня плодородия» установлена в Нью-Йорке, а в Венеции стоит монумент Казанове, несколько вариантов памятников Петру I разбросаны по Европе.