Перенесшего инфаркт Преснякова-старшего выпишут из больницы

Музыканта ВИА «Самоцветы» Владимира Преснякова-старшего, скорее всего, выпишут из больницы в пятницу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря артиста Анну Исаеву.

72-летний музыкант перенес инфаркт около двух недель назад, и сейчас, по словам Исаевой, идет на поправку.

Реклама

Музыкант и композитор Владимир Пресняков-старший в своем фейсбуке рассказал о том, как чувствует себя после перенесенного инфаркта. Он отметил, что врачи вовремя сделали свою работу и намекнул на то, что устал от бесконечного потока обеспокоенных писем и звонков.

До этого певец Леонид Агутин заявлял, что Владимир Пресняков-старший уже находится дома.