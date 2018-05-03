Сериал «Мир Дикого запада» продлят на третий сезон

Телесеть HBO решила продлить сериал «Мир Дикого запада» шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой на третий сезон, сообщает издание Variety.

Второй сезон сериала о взбунтовавшихся в тематическом парке андроидах стартовал 22 апреля. В нем, как и в первом сезоне, главные роли играют Ивэн Рейчел Вуд, Тенди Ньютон, Эд Харрис и др.

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Когда состоится премьера третьего сезона, пока неизвестно.

«Мир Дикого запада» — один из самых популярных проектов HBO. Каждый эпизод первого сезона на официальных площадках посмотрело примерно 13,2 млн человек. Сериал собрал 22 номинации на телепремию «Эмми», выиграв в пяти категориях.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Hulu продлил на второй сезон сериал «Рассказ служанки».