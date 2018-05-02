И.о. министра культуры Армении ушел в отставку

И.о. министра культуры Армении Армен Амирян ушел в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Рузанну Хачатрян.

«И.о. министра культуры сообщил о своей отставке», — сказала Хачатрян.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата и поддержит оппозиционного.

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Отмечается, что партия на выборах премьер-министра 8 мая поддержит кандидата, которого выдвинет треть депутатов парламента.

Лидер фракции Ваграм Багдасарян призвал демонстрантов больше не блокировать дороги в Ереване и по республике, в том числе ведущие в аэропорт, а также железную дорогу и метро, и вернуться в конституционное поле.