Группа ABBA заявила об отказе от новых концертов

Участники шведской музыкальной группы ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад больше не будут выступать. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на представителя коллектива Горел Хансер.

«Они не будут снова выступать как группа», — сказала Хансер.

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Как отмечается, новые музыкальные треки исполнят голографические изображения артистов.

Ранее сообщалось о выходе новых песен квартета. По словам легенд поп-сцены, идея впервые за 35 лет снова собраться вместе в студии звукозаписи пришла к ним, когда они работали над будущим туром их виртуальных аватаров.