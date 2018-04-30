Опубликовано видео с борта аварийно севшего самолета с группой Serebro

Один из пассажиров самолета, на котором летела из России в Черногорию группа Serebro, опубликовал видеоролик, сделанный, когда экипаж проводил инструктаж среди пассажиров после того, как было объявлено, что самолет идет на аварийную посадку, передает РЕН-ТВ.

По словам опубликовавшего ролик пассажира, панике поддалась мать с ребенком, которую успокаивали стюардессы.

Реклама

«При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице», — прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.

Ранее солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в своем инстаграме, что самолет, на котором коллектив летел из России в Черногорию, «чудом приземлился».