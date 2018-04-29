Ефремов и Орлуша опять обматерили самарских зрителей

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) прочитали самарским зрителям матерные стихи на концерте «Гражданин поэт», сообщает телеканал РЕН-ТВ.

В марте этого года Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» и обматерил зрителей в Самаре. Посетители спектакля заявляли, что актер выглядел нетрезвым, а также возмутились поведением артиста. Позже «Современник» выпустил официальное заявление по поводу инцидента с актером.

Реклама

На концерте «Гражданин поэт» Орлов заступился за мартовский инцидент с Ефремовым.

«Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: «Товарищи, идите...», — продекламировал поэт, после чего добавил несколько нецензурных выражений.

Рядом с поэтом стоял Ефремов, изображал пьяного и размахивал костылем.