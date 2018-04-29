В Лондоне поставят пьесу по мотивам отравления Литвиненко

На сцене лондонского театра Old Vic пройдет премьера пьесы по мотивам книги, в которой рассказывается об отравлении в Великобритании экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, сообщает The Guardian.

Сообщается, что сценическую адаптацию книги бывшего корреспондента The Guardian Люка Хардинга «Очень дорогой яд» подготовит британский драматург и сценарист Лдюси Пеббл. По данным издания, постановка будет носить то же название, что и книга, а официально ее премьеру объявят на следующей неделе.

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«Во время чтения книги Люка у меня появилось такое трепетное, возбуждающее и раздражающе ощущение определенного рода, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени», — сказала Пеббл.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что бизнесмен Борис Березовский не мог достать полоний для отравления Литвиненко.