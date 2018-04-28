Хоррор «Тихое место» получил продолжение

Фильм ужасов «Тихое место» официально получил продолжение, пишет Variety. Об этом заявил председатель студии Paramount Pictures Джим Джианопулос на киноконвенте CinemaCon.

Пока не сообщается, снимутся ли в сиквеле сыгравшие в фильме главные роли Эмили Блант и Джон Красински.

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Хоррор о постапокалиптичном мире, населенном находящими жертвы по звуку слепыми монстрами, вышел в прокат ранее в этом месяце и получил теплый прием у зрителей и кинокритиков.

На данный момент касса фильма в мировом прокате составляет $213 млн. «Тихое место» возглавило прокат в США в прошлые выходные. Подробнее почитать о фильме и узнать расписание сеансов можно на сайте «Афиши».