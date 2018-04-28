Мишель Пфайффер сыграет в сиквеле «Малефисенты»

Мишель Пфайффер может сыграть Королеву в киносказке «Малефисента 2», сообщает The Wrap со ссылкой на осведомленный источник в Disney.

Анджелина Джоли снова предстанет в роли Малефисенты, сделав исключение для этой франшизы. Известно, что Джоли не любит принимать участия в сиквелах, предпочитая оригинальные ленты. Считается, что таких позиций она стала придерживаться после провальной премьеры «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц 2».

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В 2014 году мировая касса «Малефисенты» составила $760 млн, и было очевидно, что Disney рано или поздно примется за съемки продолжения.

Ранее Константин Хабенский рассказал, как в 2008 году настоял на том, чтобы на съемочной площадке фильма «Особо опасен» именно Анджелина Джоли сделала ему искусственное дыхание.