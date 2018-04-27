Умер Геннадий Печников

Народный артист России и старейший артист Российского академического молодежного театра Геннадий Печников скончался в возрасте 91 года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу РАМТ.

«27 апреля ушел из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет», — говорится в сообщении театра.

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На сцене РАМТа Печников поставил, в частности, спектакли «Двадцать лет спустя» М. Светлова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, а также «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни» А. Островского и другие.

Одной из самых ярких ролей Печникова стала роль Рама в фильме-спектакле по индийскому эпосу «Рамаяна», которая прославила его и в Индии. Печников также снимался в фильмах «Шумный день», «Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина» (в роли Витте), в сериале «Тайны дворцовых переворотов».

По предварительной информации, прощание с артистом будет проходить в РАМТе.