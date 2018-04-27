Прокуратура отказалась переводить экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщает РИА «Новости».

«Судья Артур Карпов учел все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать», — заявила прокурор Екатерина Иванникова.

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Ранее при ходатайстве Следком ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья» — в частности, Малобродский жаловался на ухудшающееся зрение, — а также сниженные возможности Малобродского повлиять на следствие.

До ходатайства Следком добился продления Малобродскому срока содержания под стражей до 19 июня.

Сейчас фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, знакомятся с собранными следствием материалами, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 млн руб., факт которого фигуранты отрицают.