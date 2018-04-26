Немецкая премия Echo отменена после антисемитского скандала

Немецкая премия Echo отменена после вручения награды гангста-рэперам Kollegah и Farid Bang, пишет Deutsche Welle.

«Премии Echo больше не будет», — сообщило Федеральное объединение музыкальной индустрии в Германии.

Представители премии считают, что исправить ситуацию уже нельзя. «Но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась», — обещают организаторы, подвергшиеся жесткой критике из-за решения наградить гангста-рэперов, намекающих в своих текстах на собственные антисемитские взгляды.

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Так, в песнях Kollegah и Farid Bang есть строчки «Я более стройный, чем узник Освенцима» и «Я устрою новый Холокост».

Несмотря на это, альбом Jung, brutal und gutaussehend 3 был признан на Echo самым успешным альбомом 2018 года, после чего многие другие лауреаты премии решили сдать свои награды.