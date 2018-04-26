Стали известны подробности о состоянии здоровья Шарля Азнавура

93-летний Шарль Азнавур уже прилетел в Париж после отмены концертов в России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей артиста.

Ранее Азнавура из-за плохого самочувствия госпитализировали после репетиции концерта в Петербурге. Выступление было перенесено на апрель 2019 года. Также было отменено московское выступление артиста на сцене Кремлевского дворца 28 апреля.

«Самочувствие господина Азнавура нормализовалось. У него схватило спину, но сейчас он уже чувствует себя нормально», — рассказали представители шансонье.

Также известно, что необходимости в госпитализации в Париже у Шарля Азнавура нет.

Выступление французского певца должно было состояться вечером 25 апреля в БКЗ «Октябрьский».